كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض

وجّه الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، دعوة للمسلمين إلى اغتنام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لما تحمله من فضل عظيم ونفحات إيمانية لا تتكرر، مؤكدًا أنها من أفضل أيام العام التي أقسم الله بها في كتابه الكريم.

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وزير الري يتابع جهود رصد آبار المياه الجوفية المخالفة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض الدراسة البحثية التي أعدها معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي لبحوث المياه بخصوص "تحديد مواقع الآبار الجوفية المخالفة باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والذكاء الاصطناعي" .

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وزير الزراعة يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، برئاسة "رابيقوف طاهر جون" مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه بدولة اوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون مع اوزبكستان ومتابعة الملفات الفنية لتنفيذ مخرجات اللجان المشتركة معها.

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الصحة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ 50 ألفًا و598 حاجا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ 50 ألفًا و598 حاج، وتوزيع 20 ألفًا و556 من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية على الحجاج المسافرين للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لموسم حج 1446هـ/2025م، وذلك عبر المطارات الدولية (القاهرة، الأقصر، أسوان، سوهاج)، بالإضافة إلى موانئ نوبيع، وسفاجا، والغردقة البحرية، خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو 2025.

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رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" تحذر من طقس السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، تنويهاً مهماً بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، محذرة من تقلبات جوية تشمل فرصاً لسقوط الأمطار ونشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق.

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السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

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بيان من السياحة بشأن مشكلات خدمات مخيمات "منى وعرفات"

عقدت بعثة الحج السياحية عددًا من الاجتماعات المكثفة خلال الأيام الماضية مع شركات الطوافة السعودية، لبحث التجهيزات النهائية والتأكد من تنفيذ بنود التعاقد المبرم بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة.

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للعام والخاص.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025

يهتم عدد كبير من المواطنين وموظفي القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 وعدد أيامها.

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وزير الأوقاف يكرم إمامًا تبرع لغزة بجزء من جائزة "العالمية للقرآن"

كرّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور حافظ أنور باشا، إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة، بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة، تقديرًا لتبرعه بمبلغ مائة ألف جنيه من جائزته التي نالها في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، لصندوق "تحيا مصر" لدعم إغاثة أهل غزة.

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حظر نقل جلود الأضاحي بالجيزة دون تصريح وغرامة للمخالفين

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا يقضي بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح رسمي من مديرية الطب البيطري، مشيرًا إلى أن التصريح يصدر مقابل مبلغ 1000 جنيه، فيما تُفرض غرامة قدرها 5000 جنيه على المخالفين، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح.

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