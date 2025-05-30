"الزراعة" تنفذ سلسلة من الندوات الإرشادية في 18 محافظة

كتب- عمرو صالح:

نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع معهدى بحوث الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، 20 ندوة إرشادية في 18 محافظة بهدف النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وتنميتها.

وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ان الندوات استهدفت تنمية معارف ومهارات المزارعين والمربين في مجال التربية الصحيحة للحيوانات والدواجن وأساليب التغذية الصحيحة للحصول على أعلى إنتاجية، لافتا إلى أنه تم التأكيد من خلال هذه البرامج على الاهتمام بنظافة البيئة المحيطة بالحيوان، كذلك تم تناول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وكيفية الوقاية منها، أمراض الدواجن الفيروسية والبكتيرية وكيفية علاجها.

وأضاف مدير المعهد، ان الندوات ركزت على أهمية التحصينات في الوقاية من الأمراض الوبائية، فضلا عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على إنتاجية الحيوانات والدواجن، سواءا من اللحوم أو الألبان أو البيض، وكيفية التغلب عليها.

واشار الحيمري الى ان هذه الفعاليات شهدت تفاعلا ومناقشات مثمرة بين الحضور، حيث تم خلالها التعرف علي الاحتياجات الإرشادية للمزارعين والمربين في هذا المجال، لافتا الى أنه يجرى حاليا الإعداد والتخطيط لإطلاق قافلة إرشادية توعوية موسعة في مجال الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، من خلال مركز البحوث الزراعية، والمعاهد المعنية لدعم صغار المربين على مستوى الجمهورية.

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