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العمل: آلية جديدة لتسهيل انتقال الكوادر المصرية لسوق العمل الصربي

04:45 م الجمعة 30 مايو 2025

وزيرة العمل الصربية ومحمد جبران

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الجمعة، بميليستا دجورجيفيتش ستامينكوفسكي، وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، وذلك بالعاصمة بلجراد.

يأتي ذلك؛ في إطار زيارته الرسمية إلى دولة صربيا، الهادفة إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة والماهرة، وتنفيذًا لما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في يوليو الماضي، الخارجي.

وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تعتمد آليات دقيقة لضمان جاهزية العمالة للسفر، من خلال "الفحص المهني" وقياس مستوى المهارة، بالإضافة إلى برامج توعوية تقدمها "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم.

كما لفت إلى إنشاء مركز تدريب مهني حديث وهو "مركز الحجاز"، المجهز بأحدث المعدات، والذي يمكن أن يصبح مركزًا أساسيًا لتأهيل واختبار العمالة المصرية قبل سفرها للعمل في صربيا.

وأبدت وزيرة العمل الصربية، اهتمامًا خاصًا بمذكرة التفاهم الخاصة بانتقال العمالة التي أشار إليها الوزير جبران، وأكدت ضرورة صياغة آلية جديدة لتسهيل انتقال الكوادر المصرية المدربة إلى سوق العمل الصربي.

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