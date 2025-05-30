حظر نقل جلود الأضاحي بالجيزة دون تصريح وغرامة للمخالفين

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا يقضي بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح رسمي من مديرية الطب البيطري، مشيرًا إلى أن التصريح يصدر مقابل مبلغ 1000 جنيه، فيما تُفرض غرامة قدرها 5000 جنيه على المخالفين، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح.

وشدد محافظ الجيزة، في بيان رسمي، على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة تتعلق بنقل الجلود دون ترخيص، مؤكدًا وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

كما أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها ممثلي مديريات الطب البيطري، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، شؤون البيئة، الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط الخاصة بنقل وتداول جلود الأضاحي من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المؤهلة لذلك.

وأوضح "النجار" أن اللجنة ستتولى تحديد الجمعيات المؤهلة للقيام بأعمال الجمع والنقل، وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والبيطرية المعمول بها، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة سير العملية، والتأكد من توافر معايير النظافة والسلامة في الأشخاص ووسائل النقل.

وفي ختام البيان، دعت محافظة الجيزة المواطنين إلى الالتزام بالضوابط المقررة حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري، وتفاديًا للتعرض للغرامات أو المساءلة القانونية.

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