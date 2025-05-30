رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" تحذر من طقس السبت

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، تنويهاً مهماً بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، محذرة من تقلبات جوية تشمل فرصاً لسقوط الأمطار ونشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصاً لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحياناً، على مناطق من السواحل الغربية، وشمال الوجه البحري، وتمتد بشكل خفيف إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة من نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، والتي تشمل القاهرة الكبرى، خليج السويس، مدن القناة، سيناء، شمال محافظة البحر الأحمر، شمال الصعيد، والصحراء الغربية، وذلك أيضاً على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة أن هذه التنويهات تأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمنشآت.

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