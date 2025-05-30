للعام والخاص.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين وموظفي القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 وعدد أيامها.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص 2025.

موعد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص 2025

أفاد المصدر، في تصريحات لمصراوي، بأن العاملين في القطاع الخاص سيحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 خلال الفترة من الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو 2025.

جدول الإجازة الرسمية للقطاع الخاص

أوضح المصدر، أن إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص ستبدأ من الخميس الموافق 5 من شهر يونيو 2025، وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 9 يونيو من نفس الشهر، وذلك أسوة بما تقرر للعاملين في القطاع العام.

تشغيل العامل في أيام العيد وفق متطلبات العمل

أشار المصدر إلى أن صاحب العمل يحتفظ بحقه في تشغيل الموظف خلال أيام الإجازة، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، على أن يُمنح العامل حينها أجرًا مضاعفًا عن كل يوم عمل، بالإضافة إلى أجره الأساسي، وفقًا لأحكام قانون العمل.

أكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، سواء العام أو الخاص، ما أمكن ذلك، بهدف تعظيم الفائدة الاجتماعية والوطنية لتلك المناسبات، وتعزيز الترابط بين فئات المجتمع في الأعياد الرسمية.

الحكومة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا رسميًا يقضي بمنح إجازة مدفوعة الأجر لكافة الموظفين والعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، والإدارات المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك خلال نفس الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2025، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد القرار على استمرار أعمال الامتحانات المقررة خلال تلك الفترة، على أن تُعقد وفق الجداول الزمنية التي تحددها الجهات المختصة، دون تأجيل أو تعديل.

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