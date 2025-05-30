بيان من السياحة بشأن مشكلات خدمات مخيمات "منى وعرفات"

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت بعثة الحج السياحية عددًا من الاجتماعات المكثفة خلال الأيام الماضية مع شركات الطوافة السعودية، لبحث التجهيزات النهائية والتأكد من تنفيذ بنود التعاقد المبرم بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة.

وتتابع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، هذه الاجتماعات بشكل يومي، مؤكدة ضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه تحركات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأشارت إلى وجود تواصل دائم مع الجهات السعودية للاطمئنان على جاهزية الخدمات قبل تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات، لافتة إلى أن اللجنة المركزية تتلقى تقارير دورية من اللجان الفرعية عبر الربط الآلي، وتقوم بإحاطة وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بتلك التقارير ضمن متابعته المستمرة لأحوال الحجاج.

وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين لجنة السياحة الدينية وشركات الطوافة، وضرورة التأكد من جاهزية جميع مقدمي الخدمات وتنفيذ الشركات لكل ما تم الاتفاق عليه لخدمة الحجاج المصريين.

من جانبه، أوضح أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن عدة مشكلات متعلقة بخدمات مخيمات منى وعرفات تم حلها، مضيفًا أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل على مدار الساعة لتوسيع المساحات المتاحة لحجاج السياحة للحد من التكدس، خاصة في مشعر منى.

وأشار إبراهيم إلى أن الاجتماعات مع شركتي "الماسية" و"الراجحي"، المعنيتين بخدمة حجاج السياحة، أسفرت عن التوصل لحلول لجميع المشكلات العالقة، بمشاركة كل من ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويسري السعودي، عضو اللجنة العليا وعضو لجنة السياحة الدينية.

واتُّفق خلال الاجتماعات على تزويد ممثلي الغرفة – من أعضاء اللجنة الدينية والجهاز الإداري تحت إشراف أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة – بتقارير لحظية عن مستجدات الوضع في مخيمات منى وعرفات، واستعدادات التصعيد.

كما شدد أحمد إبراهيم على استمرار التواصل مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج، والاطمئنان على جاهزية الخدمات، موضحًا أن هناك قائمة مُحدثة بأسماء وتليفونات المشرفين لدى الجهاز الإداري، لضمان سرعة التواصل على مدار الساعة.

استنفار وطوارئ

في السياق ذاته، تواصل بعثة الحج السياحي حالة الاستنفار العام، وتنفذ خطة طوارئ متكاملة لمتابعة أحوال الحجاج، تتضمن آليات تدخل سريعة لحل أي مشكلات طارئة سواء في المخيمات أو في خدمات التغذية.

وأكدت البعثة أن جميع شركات السياحة ملتزمة حتى الآن بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي، التي اعتمدها وزير السياحة والآثار هذا العام، وتشمل كافة ما يضمن راحة وسلامة الحجاج، بدءًا من السكن في فنادق قريبة من الحرمين الشريفين، مرورًا ببرامج الوجبات، وحتى أعلى مستويات الخدمة في الفنادق الخمس نجوم.

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