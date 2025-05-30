وفاة الناقد الرياضي خالد كامل بعد صراع مع المرض

كتب- محمد أبو بكر:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الناقد الرياضي خالد كامل، رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن نجل الراحل نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: «في أفضل الأيام وأعظمها عند الله تعالى، 3 ذو الحجة، وفي فجر يوم الجمعة، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز خالد كامل، المعلق الرياضي، وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب سابقًا، وعضو مجلس إدارة دار الجمهورية للطبع والنشر سابقًا، وعضو الهيئة العليا للصحافة سابقًا».

وأضاف: «والدي لم يكن شخصًا عاديًا يمشي على الأرض، بل كان مدرسة في الطيبة والهدوء وعمل الخير وجبر الخواطر، ترك لنا اسمًا نفتخر به إلى يوم الدين. اللهم اجعل مرضه في ميزان حسناته، وألحقه بجنة الفردوس مع الصالحين والنبيين والصديقين والشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن تُشيع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد عباد الرحمن بجوار مستشفى الرحمة، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق العين السخنة.

يُعد الفقيد من أبرز الشخصيات الرياضية والصحفية، وتولى عددًا من المناصب المهمة في اتحاد الكرة والصحافة الرياضية.

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