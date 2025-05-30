بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشهيد بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ويلقي خطبة الجمعة، الشيخ ياسر غياتي مدير مديرية أوقاف القليوبية حول "فضائل عشر ذي الحجة" على أن تكون الخطبة الثانية حول "خطورة المخدرات"، ويتلو القرآن الشيخ محمدي بحيري.

ويقدم شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، الإعلامي عيد مهني، ويخرجها محمد القاضي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "فضائل عشر ذي الحجة" على أن تكون الخطبة الثانية حول "خطورة المخدرات"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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