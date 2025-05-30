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طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة - أمطار بهذه المناطق

11:18 ص الجمعة 30 مايو 2025
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    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للحرارة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الساعات المقبلة طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة 30 مايو 2025

تكون درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة 30 مايو 2025، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 32 مئوية.

- السواحل الشمالية: 26 مئوية.

- شمال الصعيد: 33 مئوية.

- جنوب الصعيد: 33 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى اليوم الجمعة 30 مايو 2025

تكون درجات الحرارة الصغرى اليوم الجمعة 30 مايو 2025، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 22 مئوية.

- السواحل الشمالية: 18مئوية.

- شمال الصعيد: 19مئوية.

- جنوب الصعيد: 22 مئوية.

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