حماة الوطن يفتتح معرض ملابس لدعم الأسر الاولى بالرعاية

كتب- عمرو صالح:

نظّمت أمانة التضامن الاجتماعي المركزية، بحزب حماة الوطن بقيادة الدكتورة مها الأنصاري، معرضًا جماهيريًا ضخمًا بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مبادرة "فرحتك فرحتنا"، في خطوة جديدة تعكس التزام الحزب بمسؤوليته المجتمعية وتكريسًا استراتيجيته الداعمة للدولة في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وافتتح المعرض، الذي شهد إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، اللواء أ.ح. أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، والنائبة ميرال الهريدي، أمينة التعليم بالحزب، والدكتورة غادة البدوي، أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية، إلى جانب نخبة من كوادر الحزب على مستوى المركزية والمحافظة، في حضور شعبي واسع يعكس ثقة المواطنين في المبادرات الحزبية الجادة.

وتضمن المعرض أكثر من 6000 آلاف قطعة من الملابس لمختلف الأعمار، بدل وفساتين الزفاف والخطوبة، بما يُسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويُرسّخ لثقافة التكافل والتراحم الاجتماعي، التي طالما كانت أحد أعمدة المشروع الوطني للتنمية الشاملة.

وأكدت الدكتورة مها الأنصاري أن هذه الفعاليات ليست سوى امتداد حقيقي لتوجهات الحزب الوطنية التي تتماهى مع رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويُعلي من قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة، مؤكدة أن "حماة الوطن"، يؤكد من خلال هذا النشاط النوعي، حرصه على دعم أوجه الحماية الاجتماعية، ووقوفها في خندق واحد مع الدولة ومؤسساتها في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات المهمشة.