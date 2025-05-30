إعلان

حماة الوطن يفتتح معرض ملابس لدعم الأسر الاولى بالرعاية

07:00 ص الجمعة 30 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حماة الوطن يفتتح معرض ملابس لدعم الأسر الاولى بالرعاية (1)
  • عرض 4 صورة
    حماة الوطن يفتتح معرض ملابس لدعم الأسر الاولى بالرعاية (4)
  • عرض 4 صورة
    حماة الوطن يفتتح معرض ملابس لدعم الأسر الاولى بالرعاية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

نظّمت أمانة التضامن الاجتماعي المركزية، بحزب حماة الوطن بقيادة الدكتورة مها الأنصاري، معرضًا جماهيريًا ضخمًا بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مبادرة "فرحتك فرحتنا"، في خطوة جديدة تعكس التزام الحزب بمسؤوليته المجتمعية وتكريسًا استراتيجيته الداعمة للدولة في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وافتتح المعرض، الذي شهد إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، اللواء أ.ح. أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، والنائبة ميرال الهريدي، أمينة التعليم بالحزب، والدكتورة غادة البدوي، أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية، إلى جانب نخبة من كوادر الحزب على مستوى المركزية والمحافظة، في حضور شعبي واسع يعكس ثقة المواطنين في المبادرات الحزبية الجادة.

وتضمن المعرض أكثر من 6000 آلاف قطعة من الملابس لمختلف الأعمار، بدل وفساتين الزفاف والخطوبة، بما يُسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويُرسّخ لثقافة التكافل والتراحم الاجتماعي، التي طالما كانت أحد أعمدة المشروع الوطني للتنمية الشاملة.

وأكدت الدكتورة مها الأنصاري أن هذه الفعاليات ليست سوى امتداد حقيقي لتوجهات الحزب الوطنية التي تتماهى مع رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويُعلي من قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة، مؤكدة أن "حماة الوطن"، يؤكد من خلال هذا النشاط النوعي، حرصه على دعم أوجه الحماية الاجتماعية، ووقوفها في خندق واحد مع الدولة ومؤسساتها في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات المهمشة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التضامن الاجتماعي حزب حماة الوطن الدكتورة مها الأنصاري شبرا الخيمة القليوبية عيد الأضحى المبارك مبادرة فرحتك فرحتنا معرض ملابس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص