نتائج الحملة القومية خلال 2025 لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

كتب- عمرو صالح:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها عن الانتهاء من إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصين لرؤوس الماشية، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خلال الحملة القومية الأولى خلال عام 2025.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنتائج الحملة، والتي استمرت أعمالها خلال الفترة من 4 حتى 15 مايو الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه تم إعطاء 3,601,802 جرعة بلقاح الحمى القلاعية لرؤوس : الأبقار، الجاموس، الأغنام، والماعز، فضلا عن إعطاء 3,211,386 جرعة بلقاح حمى الوادي المتصدع، والتي شملت أنواعًا متعددة من الحيوانات، وذلك بإجمالي تجاوز 6.8 مليون جرعة تحصينية خلال الحملة.

وكشفت إحصائيات الحملة عن تصدر محافظات البحيرة والشرقية والمنوفية القائمة في تحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى بتحصين 588,917 رأسًا من الماشية، بالحمى القلاعية، تلتها محافظة الشرقية بتحصين 396,811 رأسًا، وجاءت محافظة المنوفية في المركز الثالث بتحصين 351,033 رأسًا، كما شملت القائمة أيضًا محافظتي الغربية وكفر الشيخ بتحصين 259,961 و 247,478 رأسًا على التوالي، بالإضافة إلى محافظة الدقهلية التي قامت بتحصين 211,071 رأسًا.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بتحصين حمى الوادي المتصدع، فقد تصدرت محافظة الشرقية القائمة بتحصين 375,325 رأسًا، تلتها محافظة المنوفية بتحصين 351,033 رأسًا، ثم محافظة البحيرة بتحصين 330,897 رأسًا، كما شملت أبرز المحافظات في هذا التحصين أيضًا محافظتي الغربية وكفر الشيخ بتحصين 248,254 و 246,929 رأسًا على التوالي.

وتستهدف الحملة حماية الثروة الحيوانية المصرية من أهم الأمراض، والحد من الخسائر الاقتصادية، إلى جانب تأمين مصدر غذائي سليم وآمن، في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تنفيذ الحملات وفق خطة علمية دقيقة تغطي كافة محافظات الجمهورية، حيث تولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية اهتمامًا بالغًا بتكثيف حملات التحصين الوقائي، والتقصي الوبائي، والتوعية المجتمعية، لضمان استدامة منظومة الإنتاج الحيواني في مصر.

فيما أهابت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع المربين التعاون الكامل مع الفرق البيطرية لضمان تحصين جميع الحيوانات في التوقيتات المحددة، من أجل الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

والجدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ حملة قومية سابقة لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام في الفترة من 26 يناير إلى 28 فبراير 2025، حيث أسفرت عن تحصين 3,039,789 رأس.