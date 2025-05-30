12 علامة لاختيار الأضحية السليمة.. تعرف عليها

كتب-عمرو صالح:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيديوهات وملصقات توعوية للمواطنين بكيفية اختيار الأضاحي وعلامات الأضحية السليمة، فضلا عن كيفية التأكد من سلامة اللحوم، وذلك فى إطار الدور التوعوي والإرشادي لوزارة الزراعة.

وحدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة 12 علامة لإختيار الأضحية السلمية يجب التأكد منها : حيث يجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعة لأعلى وليست متدلية لأسفل، كذلك العينان لامعتان، لا يوجد بهما أي اصفرار أو إحمرار، كذلك خالية من الدموع والإفرازات، فضلا عن ان تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

وشملت العلامات ايضا، أن يكون أنف الحيوان غير مصابة بالرشح أو الإفرازات، كذلك فم ولسان الحيوان خالى من الإلتهابات والإفرازات، كما يجب أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد، والجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات ولامع، مع عدم وجود أى تقرحات أو تقحات أو دمامل أو تورمات، كذلك الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول، والقوائم ممتلئة ومستقيمة وقوية وغير نحيلة.

10- منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، كذلك الكرش غير ممتلئ بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه، و ايضا من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها أو تحت الحيوان.

وفيما يتعلق بسلامة اللحوم، حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة 8 علامات مهمة للتأكد من سلامة اللحوم، حيث يكون اللون ما بين الأحمر الفاتح والغامق، كذلك النسيج صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد، فضلا عن التأكد من كونها خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزفية حمراء.

وأكد قطاع الإنتاج الحيواني على ضرورة أن تكون ذو رائحة طبيعية جيدة، وليس بها رائحة تعفن أو تزنخ، وخاليه من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية، كذلك القطع متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.

وشدد على أنه يجب شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة، كذلك يجب التأكد من وجود أختام المجزر على اللحوم.

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