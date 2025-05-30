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أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

09:53 ص الجمعة 30 مايو 2025

الطقس

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 4 يونيو.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، طقس ربيعي مائل للحرارة نهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من اقصى السواحل الشمالية الغربية وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

ونشاط لحركة الرياح على معظم الانحاء بداية من السبت 1 يونيو وحتى الأربعاء 4 يونيو على فترات متقطعة على معظم الانحاء.

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