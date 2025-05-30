لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها

كتب- عمرو صالح:

دعت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، الأساتذة والزملاء الصحفيين للمشاركة فى أعمال اللجنة سواء بالمشاركة أو بتقديم أفكار ومقترحات.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه على من يرغب من الزملاء تسجيل بياناته لدى إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثانى.

تختص بتوفير تأشيرات الحج والعمرة للصحفيين وأسرهم بتسهيلات ميسرة.

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