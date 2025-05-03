لميس الحديدي عن انتخابات الصحفيين: "يومًا مشرفًا"

كتب- حسن مرسي:

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالأجواء الديمقراطية التي سادت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت أمس، ووصفت هذا اليوم بأنه كان "يومًا مشرفًا" يعكس حرص جموع الصحفيين على ممارسة حقهم واختيار ممثليهم.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أعربت الحديدي، عن سعادتها لحجم المشاركة الجيد في العملية الانتخابية، حيث بلغ نحو 59% من إجمالي الكتلة الصحفية التي تقدر بـ 10,200 صحفي، معربة عن أملها في أن يشهد المستقبل مشاركة أوسع.

أن الانتخابات أسفرت عن فوز الزميل خالد البلشي بولاية جديدة كنقيب للصحفيين بعد حصوله على نسبة 55% من أصوات الناخبين، وذلك عقب منافسة قوية اتسمت بالاحترام المتبادل مع الأستاذ عبد المحسن سلامة.

وأكدت لميس الحديدي على أن الهدف المشترك للجميع هو تحقيق صحافة قوية ومستقلة، وتوفير المزيد من الحريات ومساحات أوسع للتعبير، وضمان كرامة الصحفيين والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، مشيرة إلى أن هذه هي المهام الرئيسية التي تنتظر النقابة الجديدة خلال العامين القادمين.