كامل الوزير: مصر تدشن أول مصنع قضبان سكك حديدية بالشرق الأوسط لتعزيز التصدير

كتب- حسن مرسي:

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن افتتاح مصنع جديد لإنتاج قضبان السكك الحديدية، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستقلل الاعتماد على الاستيراد وتعزز الاقتصاد الوطني.

خلال مداخلة مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أوضح الوزير أن المصنع سيغطي الاحتياجات المحلية ويفتح آفاق التصدير للدول العربية، مستفيدًا من الميزة التنافسية التي تمنحها مصر مقارنة بالدول المعتمدة على الاستيراد من اليابان وإسبانيا.

وأشار إلى أن الدولة تقدم تسهيلات للمستثمرين، تشمل حوافز ضريبية وتوفير عمالة فنية مؤهلة، مع افتتاح مصانع جديدة بمعدل مصنع كل ساعتين، وهو ما وصفه بـ"النهضة الصناعية الشاملة".

وأكد التزام الحكومة بمواجهة التحديات البيئية عبر الاعتماد على طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وإنشاء محطات تحلية المياه.

وأضاف أن الدولة أوقفت المتاجرة غير القانونية بالأراضي، وتعمل على تبسيط الإجراءات عبر دمج الرسوم الحكومية في رسم موحد يُدفع إلكترونيًا، مما يعزز كفاءة الخدمات.