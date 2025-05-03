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سيطرة مصرية كاملة.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير "شائعة"

11:04 م السبت 03 مايو 2025

اللواء سمير فرج

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كتبت- داليا الظنيني:

نفى اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، ما تردد عبر إحدى القنوات الإخوانية، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير، موكدًا أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة، وهذا الكلام غير موجود على الإطلاق.

وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة والسيطرة الكاملة على الجزيرتين كانت ولا تزال لمصر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يتم طلب أي تغيير في هذا الوضع.

وشدد اللواء دكتور سمير فرج، أن القوات المصرية هي التي تسيطر بشكل منفرد على المنطقة، ولم يحدث أن تنازلت مصر عن حقها في الإدارة الكاملة للجزيرتين.

وأشار سمير فرج، إلى أن الشائعات التي تروجها الجماعات الإخوانية تأتي في ظل تزايد شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفضه لعمليات التهجير، وموقفه الثابت في منع تصفية القضية الفلسطينية.

ونوه بأن الشارع المصري يشعر بالرضا تجاه الرئيس السيسي، الذي وقف بحزم أمام أمريكا ومخططاتها، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قالت لا لأمريكا.

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منذ 80 عامًا.. اللواء سمير فرج: مصر تدير وتسيطر على جزيرتي تيران وصنافير - (فيديو)
سيطرة مصرية كاملة.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير "شائعة"