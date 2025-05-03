لميس الحديدي عن قانون الإيجار القديم: "خطوة جريئة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر"

كتب- حسن مرسي:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البرلمان سيبدأ قريبًا مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وصل من الحكومة مؤخرًا، ويتضمن ثماني مواد تهدف إلى معالجة القضية بشكل شامل.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن القانون يسعى إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر عبر فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تشهد زيادة تدريجية في الأجرة للوحدات السكنية وغير السكنية.

وأشارت إلى أن هذه الفترة الانتقالية تمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان لإصدار قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك، الذين عانوا من تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة، وحماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ.

وأضافت أن هذا المشروع يعد خطوة شجاعة من القيادة السياسية، حيث يفتح الباب أمام حل عادل لملف الإيجار القديم بعد عقود من النقاشات، مؤكدة أن القانون المرتقب يهدف إلى حفظ حقوق الطرفين بشكل منصف.