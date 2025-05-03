"المصانع لم تُغلق".. الوزير عن أزمة بـ"لبن": الرئيس السيسي وجه بسرعة حل المشكلة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن سلسلة "بلبن"، مؤكدًا أن المصانع لم تُغلق، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع الأمر بنفسه وأصدر توجيهات بسرعة حل المشكلة.

قال الوزير، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إن بعض الإعلاميين تداولوا أنباء عن إغلاق المصانع، وكان من المفترض أن يتابعوا الأمر ويخبروا الجمهور بحل المشكلة بعد ذلك.

وأضاف: "أنت طلعت وأثرت المشكلة، فطبيعي لما المشكلة تتحل كان من المهم تطلع وتقول إن المشكلة اتحلت، ولكن محدش مضى على قرار إغلاق المصنع".

وأوضح الوزير، أن الرئيس السيسي، كان يتابع الأمر باستمرار، وأصدر توجيهات واضحة بضرورة حل المشكلة بسرعة، مؤكدًا أنه "مينفعش يتقال إن مصر ضد الاستثمار والمستثمرين".

وأشار إلى أن ما تم هو تعليق بعض مراكز البيع فقط، وأن لجنة المعاينة والمراجعة وجدت بعض الملاحظات التي لا تستدعي إغلاق المصانع، وتم التزام الشركة بتنفيذ التعليمات.

وأكد الوزير أن أي شيء يتعلق بصحة الإنسان يستدعي التدقيق، وأن المصانع نظيفة للغاية، ولكن تم طلب وجود ماكينة بسترة داخل المصانع كإجراء احترازي إضافي.

وفيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي انتشر لعمال "بلبن" وهم يرفعون العلم المصري وصور الرئيس السيسي، قال الوزير: "لما شوفنا العمال مبسوطين كنا مبسوطين ومفيش حد قالهم اعملوا كده وهما طالعين من حبهم لبلدهم ورئيسهم بعد ما وجدوا هذا الاهتمام من الدولة ورئيسها".

أضاف: "لن نغلق المصانع ولكن سنصحح أوضاع المصانع ونقنن وضعها"، مشيرًا إلى أن الرئيس كان يقول: "مينفعش المصانع في الشارقة والسعودية تكون شغالة وإحنا في مصر هنقفل مصنع".