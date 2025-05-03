خلد البلشي: عمومية الصحفيين عبرت عن تمسكها بالمسار الديمقراطي

كتبت- داليا الظنيني:

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المشاركة الكبيرة في انتخابات الجمعية العمومية للنقابة، تعبر عن تمسك الصحفيين بالمسار الديمقراطي وقيمة النقابة كملاذ آمن لهم.

وأضاف "البلشي" خلال مداخلته مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الحضور المكثف يعكس إصرار الجمعية العمومية على إظهار هذا المشهد الانتخابي بصورة مشرفة، بعيدًا عن التوترات.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن محاولات التحريض والتخويف التي سبقت الانتخابات قوبلت برد فعل حضاري من الصحفيين، مؤكدًا أن النتيجة تمثل تكليفًا له بمواصلة مسيرته في جعل النقابة بيتًا جامعًا للجميع.

وأشار إلى أن أولويته تتمثل في الدفاع عن المهنة الصحفية، التي وصفها بأنها السند الأساسي للصحفيين ونقابتهم، مؤكدًا التزامه بتعزيز دورها كحامية للحريات والحقوق.