محمود سعد معلقًا على فوز البلشي: انتصارًا لإرادة الصحفيين

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي محمود سعد، إن مشاركته في انتخابات نقابة الصحفيين، جاءت رفضًا لسياسة "الرشوة الانتخابية" التي اتبعها بعض المرشحين، مؤكدًا أن فوز خالد البلشي يمثل انتصارًا لإرادة الصحفيين الشباب.

وأضاف "سعد"، في فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "حسيت أنني أنا من فاز عندما أُعلن فوز البلشي.. هذا النموذج الذي جاء من القاعدة الصحفية دون دعم مؤسسي، ونجح بعمله الجاد خلال العامين الماضيين".

وأشار إلى أن ما حدث أمس في النقابة يمثل تحولًا تاريخيًا، حيث انتصر الصحفيون الشباب الذين يريدون ممثلًا حقيقيًا لهم، وليس مجرد وعود بـ"شقق وبدلات" قبل الانتخابات".

وأكد سعد أن المشهد تذكره بأيام النقابة القديمة، لكنه اندهش من الحشد الكبير الذي جاء لينتخب بضمير مهني، لافتًا إلى أنه خرج من مقر النقابة دون أمل كبير في الفوز، لكن النتيجة جاءت لتثبت أن الصحفيين رفضوا "الإهانة" واختاروا الكرامة.

ونوه بأن هذا الفوز رسالة واضحة لكل من يفكر في تكرار أساليب الماضي، قائلًا: "الرسالة وصلت.. من يريد الفوز فليقدم خدمات حقيقية بعد الانتخابات، وليس وعودًا وهمية قبلها".

واختتم بتوجيه تحية خاصة للشباب الذين شكلوا أغلبية الناخبين: "شكرًا لأنكم اخترتم الصوت الذي يمثلكم، وليس الصوت الذي يشتريكم".

وجرت انتخابات نقابة الصحفيين أمس في منافسة قوية بين خالد البلشي وعبد المحسن سلامة، حيث حصل البلشي على 2386 صوتًا مقابل 2103 لسلامة، في انتخابات وصفت بأنها الأعلى مشاركة منذ سنوات.