ننشر نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي لعضوية المجلس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة، على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من قضاة مجلس الدولة اعتمدت نتيجة الانتخابات، التي أجريت الجمعة 2 مايو 2025م، على النحو التالي:

أولًا: نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقعد نقيب الصحفيين

- إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

- عدد الأصوات الصحيحة (5970) صوتًا.

- عدد الأصوات الباطلة (81) صوتًا.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز الزميل خالد محمد زكي البلشي، نقيبًا للصحفيين لحصوله على عدد (3346) صوتًا وهو ما يربو على نصف عدد الأصوات الحاضرة.

ثانيًا: نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقاعد عضوية مجلس النقابة

- إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

- عدد الأصوات الصحيحة (5748) صوتًا.

- عدد الأصوات الباطلة (303) أصوات.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز كلٍ من الزملاء التالية أسماؤهم بعضوية مجلس نقابة الصحفيين وهم:

1- محمد شبانة عبد العزيز بدوي (محمد شبانة)حصل على (2534) صوتًا.

2- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد (أيمن عبد المجيد) حصل على (2434) صوتًا.

3- حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي) حصل على (2376) صوتًا.

4- محمد السيد عبد العزيز الشاذلي (محمد السيد الشاذلي) حصل على (2348) صوتًا.

5- محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ) حصل على (2267) صوتًا.

6- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف) حصلت على (1764) صوتًا.

واللجنة المشرفة إذ تهنئ الزملاء الفائزين، فإنها تثمّن جهود جميع الزملاء والجهاز الإداري لظهور الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.