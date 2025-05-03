أول تحرك من البيئة بشأن التلوث البترولي قرب مدينة أبورديس

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البترولي الذي تم رصده فى نطاق محافظة جنوب سيناء، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة أبورديس في اتجاه شرم الشيخ، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بظهور بقع زيتية على سطح مياه البحر، وغير معلومة المصدر.

وعلى الفور قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس وسيناء فور تلقي البلاغ بتشكيل لجنة عاجلة من فريق الطوارئ بالفرع وتم التوجه إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص ، والوقوف على أسباب التلوث ومصدره، بالتعاون والتنسيق مع مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة.

وقد قامت اللجنه المشكلة ومركز السلام باتخاذ الإجراءات الفورية لاحتواء التلوث والبدء في أعمال تطهير الشاطئ، وذلك في إطار خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت، كما أخذت اللجنة عينتين من التلوث وتم إرسالها لمعمل الفرع لفحصها وتحديد مصدر التلوث ونوعيته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب.