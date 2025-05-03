"قوى النواب": قانون العمل الجديد يعزز حقوق 30 مليون عامل ويحقق توازنًا إنتاجيًا

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل خطوة تاريخية لتنظيم علاقات العمل في مصر، حيث يشمل نحو 30 مليون عامل.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، قال عبد الفضيل إن القانون يهدف إلى بناء علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، مع الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وأضاف أن القانون يعتمد فلسفة تتسق مع احتياجات سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات الوظائف.

وأشار إلى أن القانون يتضمن مزايا جديدة، منها حظر العمل الجبري أو السخرة، وإعفاء العمال والمتدربين من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في النزاعات العمالية، مع إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية بالمحاكم.

وأوضح أن القانون يمنح العمال أولوية في استيفاء حقوقهم المالية على أموال صاحب العمل في حالة الإفلاس أو الإغلاق، مع إلزام الجهات الإدارية بمتابعة هذه الحقوق.

وأكد عبد الفضيل أن القانون ينص على شغل الوظائف بناءً على الكفاءة، بعيدًا عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو النقابي.

وأشار إلى أن البرلمان سيتابع تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون لتنظيم عمل الخدم المنزليين المصريين، بهدف حماية حقوقهم وصيانة مصالح أصحاب الأعمال.