"الضو": مصنع السويس للصلب قصة نجاح حقيقية تُجسد كفاح المصريين -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تجولت قناة "إكسترا نيوز"، داخل مصنع شركة السويس للصلب، والتي تعتبر أهم قلاع الصناعة الثقيلة في مصر والمنطقة، في وقت تؤكد فيه الدولة على دعمها الكامل لتوطين الصناعات الاستراتيجية ورفع نسبة المكون المحلي.

من جانبه أكد رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، لـ"إكسترا نيوز"، أن مصنع السويس للصلب يُعد قصة نجاح حقيقية تُجسد كفاح المصريين وجهودهم في دعم قطاع حيوي يمثل "درعًا في معركة البناء وسيفًا في معركة التنمية"، على حد تعبيره.

وأوضح، أن هذا المصنع هو الأول من نوعه عالميًا من حيث القدرة على إنتاج قطاعات معدنية تتراوح أوزانها من 18 إلى 1370 كيلو جرامًا للمتر الطولي، وهي ميزة تقنية غير متوفرة في أي مصنع آخر على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعزز من استقلال مصر الصناعي ويُقلل فاتورة الاستيراد السنوية بما يقارب مليار دولار، فضلًا عن مساهمته في توفير المواد الأساسية لقطاعات حيوية مثل النقل، السكك الحديدية، الكباري، الموانئ، والصناعات الهندسية.

وعن البُعد الاجتماعي، نوه بأن المصنع يوفر ما يقارب 1500 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 3000 فرصة عمل غير مباشرة، أي ما يعود بالنفع على نحو 18 ألف مواطن، بما يعكس أهمية الصناعات الكبرى في دعم المجتمع والتنمية البشرية.

وتابع، أن الشركة تتبنى مبادرات نوعية لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية، مشيرًا إلى تدريب طلاب من عمر 15 عامًا من خلال برامج تعليم فني بالتعاون مع أكاديمية السويدي والغرفة الألمانية، ما يتيح لهم الحصول على دبلوم تخصصي في الحديد والصلب.