"قالت نفسي أشوفه".. الرئيس السيسي يكرم والدة رجل الأعمال اللبناني رفيق ضو

كتب- محمد شاكر:

قال رجل الأعمال اللبناني رفيق ضو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "السويس للصلب"، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن احتفالية "عيد العمال": "والدتي قالت لي عايزة أروح أشوف مصر لأنك حببتني فيها قبل ما أشوفها.. أنا عندي 81 سنة ويمكن مشوفهاش تاني.. ونفسي كمان أشوف الرئيس السيسي"، مؤكداً أنه لبى لها أمنيتها بالفعل.

وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، والدة المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، وذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أُقيمت بمحافظة السويس.

جاء هذا التكريم استجابة لرسالة مؤثرة نقلها المهندس الضو خلال كلمته في الاحتفالية، أشار فيها إلى رغبة والدته في لقاء الرئيس، مؤكداً أنها حملته برسالة شخصية تعبر فيها عن خالص شكرها وتقديرها ومحبتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه المستمر لعمال مصر.

ويأتي هذا الموقف ليعكس تقدير القيادة السياسية للدور المجتمعي والإنساني إلى جانب اهتمامها الدائم بشؤون العمال وأسرهم.



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