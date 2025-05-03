بينها استشارات نفسية.. "نجدة الطفل": تلقينا أكثر من 21 ألف بلاغًا في 2024

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن عدد البلاغات المسجلة على خط نجدة الطفل قفز من 1000 بلاغ في عام 2005 إلى أكثر من 21 ألف بلاغ في عام 2024، وتشمل البلاغات حالات تعرض الأطفال للخطر، وطلبات استشارات قانونية ونفسية.

وأوضح "عثمان" خلال حواره في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن هذا الارتفاع قد يعكس زيادة معدلات الجريمة.

وأضاف أن خط نجدة الطفل، الذي أُنشئ عام 1988 وأُعيد تنظيمه في 2023، يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويعمل على استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال والأمهات، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجتها، مع تقديم الدعم القضائي والاستغاثات العاجلة.

وأشار إلى أن منظومة حماية الطفل تعتمد على محورين: خط نجدة الطفل الذي يتلقى البلاغات عبر الهاتف أو تطبيق واتساب، ووحدات حماية الطفولة في المحافظات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.