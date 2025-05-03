نقل محطة الخيول بعين شمس للعاصمة الجديدة.. بيان رئاسي يكشف التفاصيل

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات المشروع القومي لتطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمس، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها من أشهر مزارع الخيول الأصيلة عالميًا، لما تمتلكه من سلالات عربية نقيّة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتخذة لرفع كفاءة المحطة، بما في ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة لضمان أعلى مستويات التطوير.

وبحسب بيان، أشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك الاستعدادات الجارية لنقل الخيول العربية المصرية إلى المقر الجديد لمحطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم انشاؤه وفقاً للمعايير العالمية، بقدرة استيعابية حوالي 1000 جواد، بالإضافة إلى مستشفى بيطري متكامل، وذلك بهدف استعادة وتعزيز مكانة محطة الزهراء عالميًا في مجال تربية الخيول العربية المصرية، وتحسين سلالتها، بما يخدم أغراض البيع والتصدير والمشاركة في المزادات العالمية والمهرجانات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن يتزامن الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمحطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مع انعقاد المهرجان السنوي لمحطة الزهراء خلال عام 2025.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس، بدراسة رفع كفاءة محطة "الزهراء" بمنطقة عين شمس، بما يسهم في تعظيم الإرث المصري العريق في مجال تربية وإنتاج الخيول الأصيلة، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استخدام الرقمنة والميكنة وتهيئة الكوادر المتخصصة وتدريبها، لضمان إتمام تجهيزات المقر الجديد لمحطة "الزهراء" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشكل الأمثل، بهدف إنتاج سلالات مميزة من الخيول العربية المصرية التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية مرموقة.

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