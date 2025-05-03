الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جزر المارشال بذكرى يوم الدستور

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الدكتورة هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر المارشال، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نص البرقية، عن أطيب تمنياته للشعب المارشالي بدوام التقدم والازدهار.

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