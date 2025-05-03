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رئيس الوزراء يصل الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما

02:26 م السبت 03 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار ليبرفيل عاصمة الجابون، لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتأتي مشاركة رئيس مجلس الوزراء في حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، من منطلق العلاقات الأخوية القوية بين مصر والجابون، وتأكيدًا لحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الدولة الإفريقية الشقيقة في عدد من المجالات ذات الأولوية للجانبين.

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