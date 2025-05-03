"عشت من أجل هذا الوطن".. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده إحياءً لذكرى مولده

كتب- محمد نصار:

أحيا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذكرى الـ 97 لمولد والده بكلمات مؤثرة ودعاء بالرحمة والمغفرة.

وكتب علاء مبارك، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت: "تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه أعالي جنانه، وجعله من أهل عفوه ومغفرته ورضوانه، ويمن كتابه، وأجزل بالعفو والرحمات ثوابه، وجعل الجنة مستقره، والحوض مشربه، والشفاعة مغنمه؛ يارب".

ونشر علاء مبارك مقطع فيديو لوالده، قال فيه: "عشتُ من أجل هذا الوطن، وحافظت على مسؤوليتي وأمانتي.. مصر ستظل باقية فوق الأشخاص، وسيظل شعبها مرفوع الرأس والراية".

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

التنمية المحلية: 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات وإحالة 104 موظفين للنيابات