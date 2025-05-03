إعلان

"عشت من أجل هذا الوطن".. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده إحياءً لذكرى مولده

01:39 م السبت 03 مايو 2025

علاء مبارك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أحيا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذكرى الـ 97 لمولد والده بكلمات مؤثرة ودعاء بالرحمة والمغفرة.

وكتب علاء مبارك، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت: "تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه أعالي جنانه، وجعله من أهل عفوه ومغفرته ورضوانه، ويمن كتابه، وأجزل بالعفو والرحمات ثوابه، وجعل الجنة مستقره، والحوض مشربه، والشفاعة مغنمه؛ يارب".

ونشر علاء مبارك مقطع فيديو لوالده، قال فيه: "عشتُ من أجل هذا الوطن، وحافظت على مسؤوليتي وأمانتي.. مصر ستظل باقية فوق الأشخاص، وسيظل شعبها مرفوع الرأس والراية".

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

التنمية المحلية: 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات وإحالة 104 موظفين للنيابات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء مبارك حسني مبارك منصة إكس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالصور.. أشرف زكي وإلهام شاهين أول الحاضرين في جنازة زوج كارول سماحة
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
عاجل| السيسي يوقع قانون العمل الجديد ويوجه الحكومة بـ 5 إجراءات