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"الجمل" يقدم درع اتحاد نقابات عمال مصر للرئيس السيسي

01:24 م السبت 03 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قدم عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، درع الاتحاد "هدية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد العمال.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، من بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

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