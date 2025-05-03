"الجمل" يقدم درع اتحاد نقابات عمال مصر للرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

قدم عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، درع الاتحاد "هدية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد العمال.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، من بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

اقرأ أيضًا:

بعد إعلان النتيجة.. الفائزون الستة بعضوية مجلس نقابة الصحفيين

قرارات مهمة في اجتماع "الرعاية الصحية" لدعم الأطباء والعاملين