السيسي يوقع قانون العمل الجديد ويوجه الحكومة بـ 5 إجراءات

كتب- محمد نصار:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان "أياد كريمة"، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، الذي قدم للرئيس درع الاتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شاهد عرضًا لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية الفيديو كونفرانس، كما منح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يقوم بافتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، بدأها بتقديم التهنئة بمناسبة عيد العمال، موجهًا تحية إجلال وتقدير لعمال مصر الأوفياء، على ما يبذلونه من جهد وعطاء، كونهم أحد أعمدة هذا الوطن في مسيرة البناء والتقدم.

وشدد على أن الاحتفال بهذا اليوم، ليس مجرد تقليد سنوي، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، في بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.

وقال الرئيس: لإعلاء هذا المعنى، فقد حرصت على أن يعقد احتفالنا، بعيد العمال هذا العام، في أحد الصروح الصناعية الجديدة، في مدينة السويس، تقديرًا لما تشهده هذه المدينة الباسلة، من حركة تنموية نشطة، وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة فيها، بما يعكس صورة مشرفة من النجاح والكفاح والإرادة، فكل مصنع يفتتح، وكل منشأة إنتاجية تقام على أرض مصر، هي شاهد حي، على ما يحققه أبناء هذا الوطن من إنجازات عظيمة، تبنى بسواعدهم القوية، وعزيمتهم الراسخة، وإرادتهم التي لا تعرف المستحيل.

وأضاف السيسي: لقد سطر عمال مصر عبر التاريخ، أروع صفحات البذل والعطاء، فقد شيدت سواعد أجدادهم، معالم حضارة هذه الأمة، وغرست في أجيالها قيم الإبداع والاتقان والتعليم، واليوم، وأنتم تواصلون المسيرة، تبرهنون للعالم أجمع؛ أن مصر، بعقول وسواعد أبنائها المخلصين، ستظل منارة للإنتاج والتنمية، فجهودكم امتدت إلى بناء قلاع صناعية، وإقامة مدن جديدة، وتعزيز بنية تحتية قوية، ضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية متكاملة، توفر ملايين الفرص لشباب الوطن، وتفتح أمامهم آفاقا أرحب نحو غد أكثر إشراقا.

وشدد على أن الحكومة المصرية، إدراكًا منها لحجم المسئولية، تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل متجددة، وتقديم برامج تدريبية متطورة للعمال بشكل مستمر، تواكب المتغيرات العالمية، كما تتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية والفنية، لإعداد كوادر مؤهلة، تلبي وتواكب احتياجات سوق العمل الحديث، وتسعى لإبرام اتفاقيات مع الدول المختلفة، لفتح المجال أمام العمالة المصرية المتخصصة، لإيجاد فرص عمل لائقة لها بالدول العربية والإفريقية والأوروبية وبما يساهم في تحقيق التنمية بتلك الدول، وذلك في إطار الدور التاريخي والريادي الذي طالما قامت به مصر مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتابع: بهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن توقيعي على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة وبالإضافة إلى هذا، فقد وجهت الحكومة بما يلي:

1- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.

2- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

3- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

4- العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

5- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

وشدد على أن احتفال اليوم بعيد العمال في كل ربوع الوطن، هو أبلغ دليل على مكانة عمال مصر، ودورهم الحيوي في مسيرة الإنتاج، وأنهم شريك أساسي في تحقيق النهضة جنبًا إلى جنب مع أصحاب الأعمال، الذين يبذلون جهودًا كبيرة في توطين الصناعة وتوفير فرص العمل، وتنمية المهارات وتطوير القدرات، بما يعظم الاقتصاد الوطني: لنكتب معًا حكاية وطن، يتمسك بتحقيق حلمه في التقدم والرخاء، رغم البيئة الدولية والإقليمية المعقدة.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس: بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوحدة الشعب كله -بجميع فئاته- قادرون على تجاوز التحديات، والمضي قدمًا في مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص، وكلي ثقة في تحقيق أهدافنا النبيلة، لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه.

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