رسميًا.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف بمدارس الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لجميع الصفوف الدراسية، بحضور سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفيما يخص مواعيد امتحانات المراحل الدراسية المختلفة، أوضح المحافظ، أن امتحانات الصفوف الابتدائية ستبدأ في 22 مايو 2025، حيث تشمل امتحانات الصف الأول، الثاني، والثالث الابتدائي، بالإضافة إلى امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، على أن تنتهي جميع امتحانات هذه الصفوف في 27 مايو 2025.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، تبدأ امتحانات صفوف النقل (الصف الأول والثاني الإعدادي) من 22 مايو 2025، وتنتهي في 27 مايو 2025، وفيما يخص امتحانات الشهادة الإعدادية، ستبدأ في 31 مايو 2025 وتنتهي في 4 يونيو 2025.

وفيما يخص المرحلة الثانوية، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) في 21 مايو 2025 وتنتهي في 27 مايو 2025، على أن تشمل أيضًا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع والمكفوفين) في نفس الفترة.

أما امتحانات صفوف النقل في التعليم الثانوي الفني فسيتم إجراؤها في وقت لاحق، حيث تبدأ في 17 مايو 2025 وتنتهي في 20 مايو 2025.

كما وجه المحافظ، بضرورة إجراء الاستعدادات اللازمة داخل المدارس لضمان سير الامتحانات بشكل جيد، وشدد على أهمية تجهيز اللجان، إجراء أعمال صيانة للأثاث المدرسي، وتوفير الإضاءة اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لضمان بيئة مناسبة للطلاب أثناء الامتحانات.

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