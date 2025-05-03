"التموين": توفير خضراوات وفاكهة بخصومات 30% وطرح لحوم ودواجن بأسعار مخفضة

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها حريصة على توفير كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30%.

وتواصل الوزارة طرح السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.

ونجحت وزارة التموين، بقيادة الدكتور شريف فاروق، في تأمين مخزون استراتيجي آمن من جميع السلع الأساسية؛ وعلى رأسها اللحوم والدواجن، لضمان استمرار تدفق المنتجات للمستهلكين بشكل منتظم.

ووجَّه الدكتور شريف فاروق باستمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، سواء للمواطنين العاديين أو المستفيدين من منظومة الدعم عبر البطاقات التموينية، مع تأكيد طرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة.

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