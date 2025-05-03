تجديد اعتماد أكاديمية الأميرة فاطمة من جمعية القلب الأمريكية لمدة 3 سنوات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، على تجديد اعتمادها من جمعية القلب الأمريكية (AHA) كمركز تدريب معتمد لمدة ثلاث سنوات جديدة، تبدأ من 24 مارس 2025 وحتى 23 مارس 2028.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تجديد اعتماد الأكاديمية، يعكس دعم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمنظومة التعليم الطبي المهني، وحرصه على توفير جميع الاحتياجات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، للارتقاء بمهارات الفرق الطبية، منوهًا إلى أن الأكاديمية تُعد أول مركز حكومي في مصر، يحصل على هذا الاعتماد، كما أنه أحد أهم المراكز المعتمدة لإنعاش القلب على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية نحو تعزيز وتطوير مهارات العاملين في القطاع الصحي، ويدعم جودة التعليم والتدريب الطبي في مصر، مضيفا أن القطاع يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بعناية فائقة لتلبية الاحتياجات الفعلية لمختلف قطاعات الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.

بدورها، أعربت الدكتورة هبة عبد العزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يُعد تتويجًا لجهود الأكاديمية المستمرة والتزامها الراسخ بمعايير الجودة والمهنية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي، مشيرة إلى أن التعاون مع جمعية القلب الأمريكية، بدأ منذ عام 2004، ما ساهم في ترسيخ مكانة الأكاديمية كمركز إقليمي رائد في مجال التدريب الطبي الطارئ.

ونوهت إلى أن البرامج التدريبية المعتمدة التي تقدمها الأكاديمية تشمل دورة الإنعاش القلبي الأساسي (BLS)، ودورة الإنعاش القلبي المتقدم للبالغين (ACLS)، ودورة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال (PALS)، ودورة إنعاش حديثي الولادة (NRP)، ودورة طوارئ الأطفال (PEARS)، حيث تُسهم هذه البرامج في إعداد الكوادر الصحية وتأهيلها للتعامل بكفاءة عالية مع الحالات الحرجة وفق أحدث المعايير العلمية العالمية.

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