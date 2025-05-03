بعد تجديد الثقة.. الدستاوي يتفقد سير العمل بـ"شمال القاهرة للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور مهندس خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم السبت، مقر شبكات وتحكم وإيرادات الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكان في استقباله المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ولفيف من قيادات الشركة.

واستهل الدستاوي زيارته بتفقد مركز خدمة العملاء والشحن وصالات الاشتراكات؛ لمتابعة سير العمل والاطلاع على أداء العاملين والخدمات المقدمة، والتقى عددًا من المواطنين بمركز خدمة العملاء لقياس مدى رضاهم عن جودة الخدمات وسرعة الاستجابة من خلال شبابيك الخدمة والأنظمة الذكية.

وتابع الدستاوي سير العمل ومعدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني لمنظومة العدادات الذكية، ضمن مشروع الجايكا والمنفذ من خلال تحالف سيمنس السويدي إلكتروميتر، والسيرفرات الموجودة بمركز التحكم ومجمع البيانات (CR) للعدادات الذكية واتصال العدادات بمركز التحكم، مشيدًا بمستويات الأداء، وما تم تنفيذه بالمشروع، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور المهندس السيد سليمان، رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات، والمهندس عمر فتحي، رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمحاسب عزت إبراهيم، رئيس قطاعات الشؤون التجارية، والمهندس أحمد عاطف، رئيس قطاع تحكمات شمال، والمهندس عبد الغني السيد، رئيس قطاع شبكات الحلمية، والمحاسب أحمد عبد الباقي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بالحلمية، والمهندس محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والتحكم الآلي بالحلمية، والمهندس هشام يس، مدير عام شبكات الحلمية، والمحاسب ماجد ماكين، مدير عام إيرادات المطرية والحدائق، والمهندس أيمن محمد إبراهيم، مدير عام شبكات المطرية، والمحاسب أحمد خيرت، مدير عام الشؤون التجارية، والمهندسة غادة سعد، مدير عام الاتصالات، وعيد عناني، عضو اللجنة النقابية بشبكات وتحكم الحلمية، وعمرو كامل، عضو اللجنة النقابية بإيرادات الحلمية والحدائق.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة هي الأولى للدكتور خالد الدستاوي منذ أن أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قراره منذ أيام، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتجديد الثقة في الدكتور خالد الدستاوي، عضوًا متفرغًا لشؤون شركات التوزيع.

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