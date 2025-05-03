وزير الري يتابع مشروع الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع "الإدارة الذكية للموارد المائية في قطاع الزراعة بمصر"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مكون "تحديد فرص تطوير مزارع الري الذكي في مصر"، حيث جرى اختيار 5 مزارع تجريبية في محافظات القليوبية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، وسوهاج، لتنفيذ نماذج للري الذكي، وذلك بناءً على مقترح دراسة أعده المركز القومي لبحوث المياه.

وأكد الدكتور سويلم، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وزيادة الإنتاجية المحصولية، وتوطين تقنيات الري الذكي والممارسات الزراعية الحديثة، مع مراعاة الظروف المناخية والبيئية واحتياجات المحاصيل.

كما يسعى المشروع إلى دعم عملية الرقمنة في إدارة منظومة الري، بما يُسهم في تمكين المزارعين من الاستخدام الأمثل للموارد المائية، من خلال اختيار تقنيات تناسب كل منطقة من حيث الإمكانيات البشرية والمادية.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة طويلة الأجل تتبناها الوزارة لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة التجربة الإسبانية في مجال الري الحديث، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين استخدام مياه الري والمياه المعالجة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير، بضرورة الاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في الوزارة والجانب الإسباني لضمان إنجاح المشروع.

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