إعلان

نائبًا عن السيسي.. "مدبولي" يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

10:26 ص السبت 03 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى جمهورية الجابون، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس بريس نجيما، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والجابون، كما تؤكد حرص القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي مع الدولة الأفريقية الشقيقة في عدد من المجالات ذات الأولوية.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

التنمية المحلية: 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات وإحالة 104 موظفين للنيابات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس الجابوني مطار القاهرة الدولي بريس نجيما جمهورية الجابون عبد الفتاح السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. خالد البلشي نقيبًا للصحفيين لدورة ثانية