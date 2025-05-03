نائبًا عن السيسي.. "مدبولي" يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

كتب- محمد نصار:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى جمهورية الجابون، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس بريس نجيما، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والجابون، كما تؤكد حرص القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي مع الدولة الأفريقية الشقيقة في عدد من المجالات ذات الأولوية.

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