"فيتش سوليوشنز" تتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدريجيًا حتى 2027/2028

كتب- محمد نصار:

أظهرت توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز" تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 حتى 2027/2028، مدعومةً بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك وفق فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، عبر صفحة المجلس الرسمية على "فيسبوك".

وتتوقع الوكالة نموًا في الإيرادات بنسبة 38.5%، وهي وتيرة تفوق معدل نمو المصروفات المقدّر بنحو 30.6%، ما يعكس اتجاهًا نحو تحقيق ضبط مالي تدريجي.

كما تشير التقديرات إلى تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.

وفي السياق ذاته، رجّحت "فيتش سوليوشنز" انحسار الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 50.2% بحلول العام المالي 2033/2034، ما يعزز من استدامة الوضع المالي على المدى الطويل.

وبحسب "إعلام الوزراء"، تؤكد هذه التوقعات جدوى وفاعلية السياسات الاقتصادية الراهنة، ودورها في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

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