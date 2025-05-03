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بعد إعلان النتيجة.. الفائزون الستة بعضوية مجلس نقابة الصحفيين

03:35 ص السبت 03 مايو 2025

فرز الأصوات بانتخابات نقابة الصحفيين

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كتب - عمرو صالح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، القائمة النهائية للفائزين بعضوية مجلس النقابة لدورة جديدة، والتي تضم ستة مرشحين، بواقع ثلاثة أعضاء فوق السن وثلاثة تحت السن.

جاءت نتائج الفرز على النحو التالي:

فوق السن: محمد شبانة - محمد سعد عبد الحفيظ - محمود الزناتي.

تحت السن: أيمن عبد المجيد - محمد السيد الشاذلي - إيمان عوف.

وأكدت اللجنة المشرفة قرب إعلان النتائج النهائية رسميًا، مشددة على التزامها بالشفافية الكاملة وتطبيق الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

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