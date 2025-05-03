اللجنة 15 تؤجل نتيجة حسم مقاعد مجلس نقابة الصحفيين

كتب - عمرو صالح:

قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إعادة فرز أصوات اللجنة رقم 15، عقب رصد فارق طفيف بلغ 12 صوتًا بين المرشحين إيمان عوف وحماد الرمحي، ما أثار اعتراضات من الطرفين.

وفقًا للجنة، أظهرت النتائج الأولية حصول حماد الرمحي على 82 صوتًا، إلا أن عملية إعادة العد كشفت عن حصوله على 77 صوتًا فقط، ما منح إيمان عوف تقدمًا بفارق 5 أصوات. لكن المرشحين تقدّما باعتراض رسمي وطالبا بإعادة فرز الأصوات مجددًا للتأكد من دقة النتيجة، وهو ما استجابت له اللجنة في إطار التزامها بالشفافية والنزاهة.