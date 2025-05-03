كيف أثرت رسوم ترامب الجمركية على مصر؟.. خبير اقتصادي يوضح

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسن عيسى، رئيس لجنة الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إن الإجراءات الجمركية التي فرضها ترامب على العالم، وإن تأجل تطبيقها 90 يومًا، ستخلق اضطرابًا كبيرًا في سلاسل التوريد العالمية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة تستوردها مصر لتصنيعها محليًا.

وأضاف عيسى في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" أن التضخم في أمريكا قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة، ما سيؤدي إلى سحب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، معلقا: نحن لم نتوقف تمامًا عن التعامل مع هذه الأموال، لكنها لم تعد عنصرًا رئيسيًا كما في السابق.

وأشار إلى أن التركيز على الاقتصاد الحقيقي، كالسياحة التعليمية والعلاجية، والزراعة والصناعة، بدلًا من الاعتماد فقط على السياسات المالية والنقدية.

واختتم: نحتاج لتحفيز قطاعات التشغيل والإنتاج، فهي قاطرة النمو الحقيقية، وليست الضرائب أو أسعار الفائدة فقط.