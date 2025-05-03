قرارات مهمة في اجتماع "الرعاية الصحية" لدعم الأطباء والعاملين

كتب- أحمد جمعة:

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال اجتماعه الدوري رقم (85)، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وجموع العمال في مصر والعاملين بالهيئة، بمناسبة عيد العمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، واستعرض تقارير الأداء، واتخذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم مسيرة التطوير والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة على مشروع لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بالهيئة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز التميز بين العاملين، كما فوض المجلس الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول اللائحة حيز التنفيذ.

كما وافق المجلس على انضمام أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة إلى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية للاستفادة من مزاياه، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآلية المناسبة لخصم الاشتراكات المقررة من المنبع.

ووجه مجلس إدارة الهيئة الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، للموافقة على نقل تبعية مبنى فندق الأقصر إلى هيئة الرعاية الصحية تمهيدًا لتحويله إلى سكن فندقي للأطقم الطبية بمحافظتي الأقصر وأسوان، مع تخصيص جزء منه للاستخدام الاستثماري.

وتوافق المجلس أيضًا على التعاقد مع عدد من العمالة الموسمية والمؤقتة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بعد استيفائهم للاشتراطات اللازمة، مع إعادة التوزيع على الوظائف بما يتناسب مع مؤهلاتهم، وتحديد الأجر المناسب، مع تكليف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالتحقق من سلامة تطبيق هذه الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (85) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية.

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