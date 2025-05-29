كتب- حسن مرسي:

أكد الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، رفضه انسحاب أي نادي من مباراة وعدم لعب النادي الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك مرفوض تماما وهو قرار جانبه التوفيق، قائلا: "الأهلي خُدع في مباراة القمة أمام الزمالك لكن مسؤوليته الوطنية كانت تحتم عليه لعب المباراة".

وأضاف طاهر أبو زيد، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة إم بي سي مصر، أن المنظومة الرياضية في مصر غير سليمة واصفا المنظومة بأنها "خاربة"، متابعا: "المنظومة الرياضية خاربة تحط اللوائح ولا تطبق وتنحصر بين فريقين يديروا اللعبة هما رابطة الأندية واتحاد الكرة والجهات في مبنى واحد ومن مصلحتهم عدم حدوث مشكلات".

وأشار طاهر أبو زيد، إلى أن ما يحدث في الشارع الكروي من فوضى سببه نزاع الرابطة واتحاد الكرة وما يحدث في الكواليس بين الرابطة واتحاد الكرة شيء صعب يبرز عدم الشفافية، مؤكدا أن الاهلي تجاوز صعابا مريرة للحصول على بطولة الدوري ال45 بينما احتفال بيراميدز بالدوري مفتعل وهم مستندون لقرار في علم الغيب.

أكد الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، أن الدوري المصري هذا الموسم مختلف تمام عن المنافسات السابقة وكان صعب للغاية وأكثر المتفائلين لم يتصور أن الأهلي سيحقق البطولة وسط مرور المسابقة بظروف كثيرة صعبة لكن الخريطة تغيرت في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف طاهر أبو زيد، أن ما حدث من تتويج الأهلي بالدوري يمثل انجازا وتحقق بصعوبة شديدة في ظروف قاسية، مضيفا: "الأهلي كان في وقت صعب يغير مدربه وكولر كان له بصمة مع الاهلي وبعدها الاهلي يغيره بعناصر شابة بعيدة عن المسؤولية".

وتابع: "العناصر الشابة التي تولت المسؤولية عقب كولر على رأسها عماد النحاس حصل توليفة طوارئ في ظروف صعبة وأعادوا بناء فريق في وقت قياسي، والأسابيع الأخيرة من عمر كولر شعروا أن الفريق ينهار والشكل العام لهيكل الفريق بدأ يواجه مشاكل كبيرة"