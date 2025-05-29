على غرار "بلبن".. صيدليات 19011 تستغيث بالرئيس السيسي

كتب - أحمد جمعة:

وجّهت صيدليات 19011، مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل لإنقاذ المجموعة مما وصفته بـ"الظلم المتواصل" التي تتعرض له، في استغاثة نُشرت على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، على غرار تدخل الرئيس في أزمة شركة "بلبن".

وقال أحمد محمود عوض الأنصاري، المفوض من المحكمة الاقتصادية والمسؤول عن تشغيل الشركة بموجب حكم قضائي صدر في نوفمبر 2022، إن الشركة تعرضت لاستنزاف مالي متعمد خلال جائحة كورونا، تمثل في الاستيلاء على مواردها ورفض صرف مرتبات الموظفين، رغم المناشدات والاجتماعات المتكررة، بحسب قوله.

وزعم أن مسؤولا كان يجبر الشركة على شراء البضائع بأسعار مرتفعة، ما تسبب في خسائر فادحة، رغم امتلاك الشركة تعاقدات مستقرة مع الموردين والبنوك. وأكد الأنصاري أن التحكم في الشركة استمر لعام كامل، وتم بعدها تسليم إدارتها لشركة أخرى، انتهى بها الحال إلى الإفلاس بعد 14 شهرًا.

وأوضح الأنصاري أنه تمكن، بعد أكثر من 100 اجتماع بالمحكمة الاقتصادية، من استصدار حكم بإعادة تشغيل الشركة رغم الظروف المالية الصعبة. ومن خلال شراكات تشغيلية جديدة، أعادت الشركة افتتاح 11 فرعًا، ويعمل بها حاليًا نحو 300 موظف.

واختتم النداء بمناشدة الرئيس السيسي التدخل لإنقاذ ما تم بناؤه، مؤكدًا أن إعادة تشغيل الشركة تم بجهود ذاتية رغم نقص الموارد، وأنها أصبحت جاهزة للتوسع دون الحاجة لرأس مال عامل.