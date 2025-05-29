إعلان

ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف

11:00 م الخميس 29 مايو 2025

ديوان عام محافظة الجيزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة عن توفر وظيفة نائب رئيس حي، ومركز، ومدينة بالمجموعة النوعية التخصصية، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي مناسب.

ودعا ديوان المحافظة الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظيفة إلى استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، الذي يمكن الحصول عليه من إدارة الموارد البشرية التابعة لجهة عملهم، اعتبارًا من 1 يونيو 2025 ولمدة أسبوعين.

وتُقدم الطلبات في ديوان عام المحافظة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مرفقة ببيان حالة معتمد يتضمن المؤهل الدراسي، وتاريخ التعيين، والمستوى الوظيفي، والوظائف السابقة، والدورات التدريبية، وبيان الجزاءات والإحالات للمحاكمة إن وجدت، وذلك أصل وخمس صور.

وظائف ديوان عام محافظة الجيزة

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

مها عبد الناصر تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" -حوار

أحمد موسى: مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم السكنية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديوان عام محافظة الجيزة توفر وظائف بديوان عام محافظة الجيزة وظائف بديوان عام محافظة الجيزة توفر وظيفة نائب رئيس حي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص