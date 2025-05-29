ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة عن توفر وظيفة نائب رئيس حي، ومركز، ومدينة بالمجموعة النوعية التخصصية، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي مناسب.

ودعا ديوان المحافظة الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظيفة إلى استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، الذي يمكن الحصول عليه من إدارة الموارد البشرية التابعة لجهة عملهم، اعتبارًا من 1 يونيو 2025 ولمدة أسبوعين.

وتُقدم الطلبات في ديوان عام المحافظة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مرفقة ببيان حالة معتمد يتضمن المؤهل الدراسي، وتاريخ التعيين، والمستوى الوظيفي، والوظائف السابقة، والدورات التدريبية، وبيان الجزاءات والإحالات للمحاكمة إن وجدت، وذلك أصل وخمس صور.

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