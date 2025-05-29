كتب- حسن مرسي:

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه "لم يتم البدء حتى الآن في مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى تشكيل لجان موسعة للاستماع إلى كل الآراء.

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن "توجيهات الرئيس السيسي سوف تكون محل تنفيذ على الفور".

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن "الرئيس يتابع أعمال مجلس النواب مما يعطي انطباعًا بأن راعي هذه الأمة حريص على كل أبنائها، وتوجيهاته تكون محل تقدير واحترام بالبرلمان، لأنها تكون توجيهات من دافع حرصه على أبناء شعب مصر".

وتابع الفيومي قائلاً: "هناك اهتمام بالغ من الدولة بمعالجة ملف قانون الإيجار القديم".

وأوضح أن الهدف من هذه المعالجة هو أن "يتم حلها للصالح العام وتحقيق العدالة والرحمة لمحدودي الدخل".