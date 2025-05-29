حدث في 8ساعات| حقيقة تداول عسل مغشوش.. والحكومة تحدد إجازة عيد الأضحى

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

وزير الصحة يبحث مع شركة "سترايكر" تقنيات الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، ممثلي شركة سترايكر “Stryker” إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الأجهزة الطبية وجراحة العظام، لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية.

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السيسي يوجه بالعمل على زيادة مخزون السلع الأساسية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

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رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس 29 مايو 2025، عن توفير 600 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بالتعاون مع شركة "كونسيرن تيتان-2" بمحافظة مطروح، على وظيفة "حداد مسلح".

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مجازر الجيزة تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين خلال عيد الأضحى

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحصين شوادر وأسواق الماشية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضمان سلامة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.

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رسميًا.. الحكومة تحدد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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هيئة الدواء تُحذر: أدوية قد تؤدي لنتائج إيجابية خاطئة في تحليل المخدرات

حذّرت هيئة الدواء المصرية، من أن بعض الأدوية، سواءً كانت موصوفة بوصفة طبية أو متاحة دون وصفة، قد تتسبب في ظهور نتائج إيجابية خاطئة عند إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي المخدرات، وذلك بسبب تشابه بعض مكوناتها الكيميائية مع المواد المخدرة التي تستهدفها هذه التحاليل.

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وزير النقل يبحث مع بيلاروسيا إنشاء مركز لوجستي للحبوب

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب البيلاروسي والوفد المرافق له لبحث وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الصناعة.

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"الوزراء": لا يوجد أي فيروس يمنع من تناول الدواجن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من شائعات ومعلومات مغلوطة بشأن إصابة الدواجن بفيروس وبائي يمنع تناولها أو الاقتراب منها والتعامل معها.

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"مدبولي" يشهد افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في خطوة تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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200 ألف جنيه للمتوفى.. تعويضات عاجلة لضحايا انقلاب سيارة بالمنوفية

وجه محمد جبران، وزير العمل، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ومديرية العمل بمحافظة المنوفية، بمتابعة حالة ضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقل عددًا من العمال الزراعيين من العمالة اليومية، على طريق الخطاطبة - السادات بمحافظة المنوفية، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي.

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أول رد من الحكومة بشأن انتشار عسل نحل مغشوش بالأسواق

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية.

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